السعودية اليوم / سمو وزير الثقافة يستقبل السفير الألماني



الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، في الرياض اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين وسبل دعمه وتطويره.

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22:07ت م

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