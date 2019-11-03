شكرا لقرائتكم وزير الثقافة يستعرض مجالات التعاون مع السفير الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-03 وزير الثقافة يستعرض مجالات التعاون مع السفير الألماني متابعات الخليج 365 - واس استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، في الرياض اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين وسبل دعمه وتطويره.







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