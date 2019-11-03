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الجوازات تنجز أكثر من 64 مليون عملية عبر بوابة مقيم

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2019-11-03

الجوازات تنجز أكثر من 64 مليون عملية عبر بوابة مقيم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنها أنجزت أكثر من 64,260,221 عملية من خلال بوابة مقيم الإلكترونية منذ إطلاقها وحتى 6/ 3/ 1441هـ.

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وبحسب ما قالت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، مساء اليوم الأحد، الخدمات التي تم تقديمها عبر مقيم هي إصدار أو تجديد هوية ومقيم، وإصدار أو إلغاء تأشيرة خروج وعودة، وإصدار التأشيرة المتعددة، بالإضافة إلى إصدار أو إلغاء تأشيرة خروج نهائي.

وضمن الخدمات التي تقدمها الجوازات عبر “مقيم”، تعديل المهنة وتمديد تأشيرة الزيارة، ونقل الخدمات، وأيضًا تحديث المعلومات، بالإضافة إلى طاقة وتوصيل هوية مقيم.




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