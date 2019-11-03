مزايا كبرى للمستثمرين في 6 قطاعات بعد اكتتاب أرامكو 

2019-11-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعطي طرح اكتتاب أرامكو السعودية للمستثمرين فرصة كبرى لا تعوَّض للمشاركة في أكبر شركة متكاملة للنفط الخام والغاز في العالم، حيث يتيح لهم مزايا كبرى في 6 قطاعات تعمل عليها أرامكو، وهي التكرير والكيميائيات والنفط والغاز، والتنقيب والإنتاج.

التنقيب والإنتاج:

وبالنسبة إلى التنقيب والإنتاج، فلشركة أرامكو مستوى منقطع النظير من الاحتياطيات التقليدية المؤكدة وإنتاج النفط الخام والمكثفات، كما أن الشركة تتمتع بوفرة الاحتياطيات مع سجلٍ حافلٍ من تعويضها بتكلفة منخفضة.

‏وأيضًا لدى أرامكو قدرة فريدة على تحقيق القيمة من خلال الإدارة الفعالة لأكبر قاعدة احتياطات هيدروكربونية تقليدية على مستوى العالم، بالإضافة إلى أنه تتوفر للشركة قدرة تشغيلية فريدة على الاستجابة للتغيّرات التي تطرأ على العرض والطلب.

التكرير والكيميائيات:

أما في قطاع التكرير والكيميائيات، فلدى أرامكو القدرة على تسييل الإنتاج ببيعه إلى قاعدة واسعة من العملاء الدوليين، من خلال شبكة التكرير والكيميائيات المملوكة للشركة، بالإضافة للسجل الحافل بموثوقية إمدادات النفط الخام إلى مختلف أنحاء العالم.

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‏وتعد أرامكو رابع أكبر شركة تكرير متكاملة في العالم على أساس صافي طاقة التكرير، وتزوّد المملكة والأسواق العالمية الكبرى وسريعة النمو بالمنتجات عالية القيمة، كما تتميز في حجم التكرير وتطور المصافي وتحسين مستوى التكامل.

‏بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تصبح أرامكو من أكبر منتجي البتروكيميائيات على مستوى العالم بعد إتمام صفقة الاستحواذ على 70% من “سابك”.

النفط والغاز:

ويمثّل الطرح الأولي العام فرصة للمستثمرين المحليين والدوليين من المؤسسات، لشراء حصة في أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم.

وتمتلك الشركة احتياطيات ضخمة من الغاز عالي الجودة، والحق الحصري في توفير إمدادات الغاز للسوق المحلية الكبيرة والمتنامية.

ويقتصر الاكتتاب في شركة أرامكو على شريحتين من المستثمرين السعوديين والأجانب، الشريحة الأولى هي المؤسسات المكتتبة، وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.

أما الشريحة الثانية فهي المستثمرون الأفراد، وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قُصّر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصّر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة وأي مواطن خليجي ممن يملك في جميع الحالات حسابًا بنكيًّا لدى إحدى الجهات المستلمة.