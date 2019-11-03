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2019-11-03 رياح وأمطار مع ضباب غدًا متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين. Advertisements وتوقعت الأرصاد تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وكذلك على مرتفعات جازان وعسير والباحة. كما توقعت الأرصاد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى منطقتي الرياض والقصيم، وتوقعت أيضًا تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر، على المنطقة الشرقية، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.







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