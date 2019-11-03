اكتتاب أرامكو فرصة للمواطنين تضاعف سوق الأسهم المحلي

2019-11-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

يُعد طرح جزء من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب فرصة كبيرة للمواطنين السعوديين للاستثمار في كبرى شركات الوطن الناجحة والتي ستوزع أرباحها على الملاك على المدى الطويل.

مضاعفة حجم السوق المحلي

ويضاعف طرح أرامكو للاكتتاب في السوق السعودي حجم سوق الأسهم المحلي ويعطي حجمًا أكبر للسوق السعودي حيث يقدر عدد الأسهم التي سيتم طرحها بشكل أولي مليوني سهم.

وسوف يساهم اكتتاب أرامكو في رفع معدل الاستثمار بشكل عام في المملكة مما يساعد على تحفيز الاقتصاد الوطني وتحريك الأسواق ويتفق مع رؤية المملكة 2030.

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تنويع الاستثمارات

وتسعى المملكة من وراء طرح أرامكو للاكتتاب إلى تنويع الاستثمارات وإتاحة فرص استثمارية جديدة، ويزيد الاكتتاب في أرامكو من فرص الاستثمار الأجنبي في السوق المحلي، مما يتيح خلق فرص عديدة.

حزمة من المحفزات

وكانت أرامكو أطلقت حزمة من المحفزات من بينها الأسهم المجانية مشيرًا إلى أنه يحق للمواطنين السعوديين الحصول على الأسهم المجانية (بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر سعوديون، شريطة أنه في حالة تقديم نموذج طلب الاكتتاب لشخص سعودي يكتتب عن نفسه وغيره من أفراد أسرته المقيدين في سجل الأسرة، سيعد كل فرد سعودي من أفراد الأسرة مستثمرًا للأسهم المجانية).

ويحق لكل مستثمر فرد مستحق للأسهم المجانية ومخصص له عدد من الأسهم ولم يتصرف فيها بصورة مستمرة وغير منقطعة طوال فترة 180 يومًا من أول تاريخ التداول والإدراج في السوق المالية الحصول على سهم واحد مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر على 100 سهم مجاني، وسيحق لكل مستثمر مؤهل للأسهم المجانية الحصول على 100 سهم مجاني كحد أقصى، وسيتم تخصيص الأسهم المجانية من أسهم الحكومة، ولن يتم منح كسور أسهم مجانية، ويحق لكل مستثمر مؤهل الحصول على هذا الحافز مرة واحدة فقط، وستكون جميع الأسهم المجانية من ذات الفئة نفسها ويتمتع أصحابها بكامل الحقوق شأنها شأن جميع الأسهم الأخرى للشركة.