خادم الحرمين يتسلم رسالة من رئيس وزراء ماليزيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة من رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.

وسلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين وزير التعليم والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الماليزي الدكتور مزلي مالك، خلال استقبال الملك له أمس.

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ونقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير رئيس الوزراء الماليزي، فيما حمله الملك تحياته وتقديره لدولته.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود قطان.

كما حضره من الجانب الماليزي الوزير المفوض لدى سفارة ماليزيا بالرياض أحمد إكمال، ورئيس الشؤون الخارجية بقمة كوالالمبور لـ 2019م الدكتور قمرول نعيم، والسكرتير الخاص لوزير التعليم نور سليمان.