نائب أمير مكة يستعرض خطة الإسكان التنموي بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ جدة استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، خطة الوزارة الخاصة بمبادرة الإسكان التنموي، وذلك خلال استقباله مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة نضال عالم. واستمع بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى نبذة عن إحصاءات منتجات وزارة الإسكان في محافظات المنطقة، والهادفة لتوفير المساكن لأبناء المنطقة من الفئات المصنفة بأنها الأكثر حاجة من المواطنين، إضافة لتوفير الأراضي المجانية للمستفيدين في المنطقة ومحافظاتها.



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