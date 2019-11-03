قاعدة بيانات وطنية لتتبع الآليات الدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

أطلقت المملكة مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية لتكون بذلك الدولة العربية الأولى التي تنفذ هذه المبادرة وسط إعجاب أممي بهذه الخطوة.

ودشن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد المبادرة أمس بالرياض خلال حفل رفيع المستوى ووسط حضور أممي، حيث قال «يسعدني أن أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر وبالغ التقدير للمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، وفريقها المعني بتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على إسهامات المفوضية وتعاونها المثمر في إطار هذه المذكرة، مقدما شكره للمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستيه، على مشاركتها في الحفل، وأشيد بإدارتها وتعاونها الفاعل في المسائل ذات الاهتمام المشترك بين المملكة والأمم المتحدة».

وأضاف «في هذا اليوم، ننطلق نحو بعد آخر، وأفق جديد لذلك التعاون البناء، يتمثل في إطلاق قاعدة بيانات، تضم جميع التوصيات المقدمة للمملكة في إطار هيئات الأمم المتحدة التعاهدية، وآليتي الاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة التابعتين لمجلس حقوق الإنسان، مصممة وفق تقنية متطورة تتناسب مع الاتجاه نحو بلوغ أفضل المستويات في مجال الحكومة الالكترونية، الذي يتجلى في رؤية المملكة 2030 التي ورد ضمن أهدافها الوصول إلى المراكز الـ5 الأولى في مؤشر الحكومات الالكترونية».

وأوضح العواد أن المملكة تعد أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد استخدام قاعدة البيانات الخاصة بتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية، ويمثل ذلك امتدادا للتقدم الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان وعملها على التعاون مع هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقال في هذا السياق، أود أن أشير إلى أن المملكة واحدة من 36 دولة ملتزمة بتقديم تقاريرها إلى هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة من أصل الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة.

من مزايا قاعدة البيانات:

Advertisements

• مساعدة هيئة حقوق الإنسان على أداء مهماتها بيسر وسهولة

• متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ ما يخصها من اتفاقيات حقوق الإنسان

• إعداد التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان في المملكة

• وضع سياسات وبرامج تنمية الوعي بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها

• التعريف بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

• ستكون مصدرا ثريا ومفيدا للجهات الحكومية في إطار القيام بأدوارها الحيوية.