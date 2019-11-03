أمير الشرقية يشيد باتفاقية تعزيز مبادرات الوصول الشامل لذوي الإعاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة من شأنها تعزيز مبادرات الوصول الشامل لذوي الإعاقة، رعى أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، في مكتبه بديوان الإمارة أمس، توقيع اتفاقية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يمثلها مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس محمد الجاسر، وأمانة المنطقة الشرقة يمثلها أمين المنطقة المهندس فهد الجبير.

وأشار الأمير سعود بن نايف إلى أن الشراكة بين القطاعات الحكومية من أجل تحقيق الأهداف التنموية، ستسهم في تعزيز الأعمال، وتطويرها، مؤكدا على أهمية الحرص على التوازن في أداء العمل، بأداء الأعمال وفق المحدد لها، دون إسراع وتفويت للجودة، أو تأخير وتفويت لمصالح المستفيدين.

كما أكد، على أهمية العمل على تجويد المخرجات، وعلى مواصلة العمل لأن تشمل هذه المبادرة كافة محافظات المنطقة الشرقية.

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من جهته قال المهندس فهد الجبير إن أمانة المنطقة عملت على تطبيق معايير الوصول الشامل لذوي الإعاقة، وأضافتها لاشتراطات الترخيص للمنشآت.

يشار إلى أن الاتفاقية تعنى بتعزيز مبادرات الوصول الشامل لفئة ذوي الإعاقة في المنطقة، وتطوير التجربة التي بدأت من أمانة المنطقة الشرقية.

من جهة ثانية التقى أمير المنطقة الشرقية، رئيس الأكاديمية العربية الرقمي لذوي الإعاقة فواز الدخيل، وذلك بمناسبة اختياره ضمن المئة شخصية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2019م.

كما التقى، استشاري جراحات الأنف وقاع الجمجمة بمجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران الدكتور حامد الظفيري، وذلك لتقديم نبذة عن براءة الاختراع التي حصل عليها أخيرا.

إلى ذلك، التقى الأمير سعود بن نايف، حجي النجيدي، بمناسبة صدور قرار وزير العدل بتعيينه مستشارا إداريا في دائرة الأوقاف والمواريث بالأحساء.