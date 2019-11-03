احتراق خيمة سيرك في ضواحي باريس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - باريس

أدت الاشتباكات المستمرة منذ فترة بين شباب وقوات الشرطة في ضواحي غرب باريس لاحتراق خيمة سيرك.

وقالت عمدة منطقة شانتيلو ليه فين كاثرين أرينو، لشبكة «بي إف إم تي في» إن النيران اندلعت في الخيمة الضخمة، و»تدمرت بالكامل».

Advertisements

وأضافت أن احتراق الخيمة لم يكن بالصدفة، حيث إن المنطقة شهدت اشتباكات ليلة أمس الأول.

واتهمت الشباب بارتكاب أعمال تخريب خلال الأسابيع الماضية وعنف ضد أفراد الشرطة.

ووصف وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أعمال العنف «بالجبانة والغبية»، مضيفا أنه على ثقة تامة في قوات الشرطة.