عاصفة تقطع الكهرباء عن 100 ألف منزل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انقطع التيار الكهربائي عن 100 ألف أسرة في فرنسا أمس، بعد أن ضربت العاصفة «أميلي» ساحل البلاد المطل على المحيط الأطلسي، حيث كانت مصحوبة برياح قوية وأمطار.

وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء «أنيديس» إن إدارات «بيرينيه أتلانتيك» و»لاند» و»جيروند» و»دوردون»، تضررت بشكل خاص.

وأدت العاصفة إلى إلغاء رحلات القطارات وإغلاق الطرق في عدد من المناطق، كما طلب من السكان بأن يكونوا في حالة التأهب.