42 لاعبا بآسيوية التنس في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنطلق اليوم منافسات البطولة الآسيوية للتنس تحت 14 سنة، التي ينظمها الاتحاد السعودي للعبة على ملاعب معهد إعداد القادة في الرياض، بمشاركة 42 لاعبا يمثلون منتخبات السعودية، الكويت، سوريا، الأردن، اليمن، الهند، باكستان، كازاخستان، سيرلانكا، هونج كونج، ولاعبين يمثلون منتخبي أمريكا وسويسرا. ويجيز نظام البطولة مشاركة لاعبي المنتخبات المقيمين بالدول الآسيوية.

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ورحب رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد العجاجي باللاعبين المشاركين، مشيدا بالدعم والاهتمام الذي يحظى به الاتحاد السعودي للتنس من رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي، ومساعده عبدالإله الدلاك، مؤكدا أن ذلك الدعم أثمر عن اعتماد الاتحاد الآسيوي تنظيم بطولات الناشئين تحت 14 سنة في المملكة للمرة الثانية على التوالي.

وضمت قائمة المنتخب السعودي للبطولة 13 لاعبا هم: خالد الحسين، غنام الغنام، محمد الغافلي، عبداللطيف المبرزي، فيصل العمران، مجتبى رمضان، عبدالملك الشمري، أيمن الشمري، مهند الشهري، نواف السويدان، عبدالملك الزهراني، بدر اريس وسطام معافا.

ويقود مباريات البطولة الحكم السعودي الدولي يوسف الطريف، ويساعده الحكام جبرين الجبرين، سعود العبدالرحمن، عبدالرحمن الخريجي، يوسف العصيمي، محمد الحوطي، فيصل الحوطي، محمد السبيعي ومعاذ العوير.