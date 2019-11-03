العميد يكشف عن مدربه الأسبوع المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد الأسبوع المقبل عن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا للمقال التشيلي خوسيه سييرا الذي أقيل من منصبه لتردي النتائج، فيما يتولى المهمة حالية بصفة موقتة المدرب الوطني محمد العبدلي.

وستكون وجهة المدرب القادم من أوروبا بعد أن حصرت الإدارة خياراتها في مدربين رأت أنهم الأنسب لتدريب الفريق.

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ولا تزال المفاوضات الاتحادية تدور مع عدد من المدربين، بينهم مدربان سبق لهما العمل في السعودية.

وحسب مصادر «مكة» فإن المدرب القادم سيمنح فرصة تحديد الأسماء الأجنبية التي ينوي النادي التعاقد معها خلال فترة التعاقدات الشتوية المقبلة، على أن تتولى إدارة النادي بالتعاون مع الجهاز الفني الحالي مهمة إخلاء المقاعد وتحديد الأسماء المغادرة وقوفا واعتمادا على تقارير فنية.

ومن المنتظر أن يعلن النادي رحيل نحو 4 لاعبين أجانب نتيجة تدني مستوياتهم وعدم تثبيت أقدامهم وفشلهم في إحداث تغييرات إيجابية على خارطة الفريق.

وكان رئيس مجلس الإدارة أنمار الحايلى أبدى ندما على استمرار المدرب سييرا في الفترة الماضية، وقال إنه أكثر قرار ندم عليه في الفترة الماضية، وإن إدارته مستمرة في العمل، واعدا بأن تشاهد جماهير النادي خلال 8 أسابيع عملا مختلفا.