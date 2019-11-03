جائزة مالية تاريخية لبارتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - شينزن (الصين)
نالت الأسترالية آشلي بارتي أعلى جائزة مالية في تاريخ التنس بعدما تغلبت أمس في شينزن الصينية على الأوكرانية يلينا سفيتولينا 6 / 4 و6 / 3 وتوجت بلقب البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات المحترفات في مشاركتها الأولى بالمنافسات الفردية.
وحصلت بارتي على 42ر4 ملايين دولار، وهي جائزة غير مسبوقة تمنح لفائز بمنافسات الرجال أو السيدات.
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