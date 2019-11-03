تتويج الفائزين بجولة «رولنج دراج»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل فئة بالجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا «رولنج دراج» التي اختتمت أمس الأول بميدان ديراب.

نتائج السباقات:

فئة 4 سلندر سوبر ستوك: الأول عبدالله خوجة، الثاني محمد المعيقل، الثالث متعب المريحل

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فئة 6 سلندر سوبر ستوك: الأول محمد الريدي، الثاني محمد الرفيعي، الثالث بندر المالك

فئة 8 سلندر ستوك (بابين): الأول عبدالرحمن العوجان، الثاني سهيل مغربي، الثالث معتز الفريحي

فئة 8 سلندر ستوك (4 أبواب): الأول عبدالعزيز بن سبيت، الثاني صالح الفايز، الثالث المعتز جان

فئة 8 سلندر سوبر ستوك (بابين): الأول تميم العسيف، الثاني الأمير سعود بن تركي، الثالث معاذ بن ثنيان

فئة 8 سلندر سوبر ستوك (4 أبواب): الأول عبدالعزيز المعجل، الثاني صالح القحطاني، الثالث ريان الحسن.