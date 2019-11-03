الفيحاء والعدالة يلتقيان عكاظ والجبيل بكأس الملك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشهد 4 ملاعب اليوم 4 مواجهات في دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يستضيف الجبيل على ملعبه في الثالثة والربع نظيره العدالة في مواجهة قد تميل فيها الكفة إلى مصلحة العدالة من واقع خوضه مباريات قوية بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رغم احتلاله موقعا متأخرا في الترتيب العام، حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 8 نقاط.

أما الجبيل صاحب الأرض والجمهور فيحتل المركز الخامس في المجموعة الأولى بدوري الدرجة الثانية.

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ويخوض الفيحاء صاحب المركز الـ12 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مواجهة سهلة عندما يحل ضيفا على القادم من دوري الدرجة الثالثة فريق عكاظ بملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية.

وعلى ملعبه في المدينة المنورة، يستضيف الأنصار نظيره البكيرية في مباراة تبدو متكافئة.

أما المباراة الرابعة اليوم، فتجمع الجبلين بنظيره الثقبة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.