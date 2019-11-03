60 سائقا و16 دراجا برالي العلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

أقفل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية باب التسجيل برالي العلا نيوم (الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية)، والذي سيقام في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الحالي، بمشاركة 60 سائقا في فئة السيارات، وشاحنة واحدة و16 دراجة نارية.

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وضمنت قائمة المشاركين السعوديان يزيد الراجحي وياسر سعيدان، والإماراتي الشيخ خالد بن فيصل، وبطل العالم في فورومولا 1 الإسباني فرناندو ألونسو.

كما سيشارك 16 دراجا سيتنافسون على لقب فئة الدراجات النارية الاعتيادية ورباعية العجلات «كوادز».

أما في فئة الشاحنات، فيشارك سائق واحد وهو السعودي إبراهيم المهنا.