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60 سائقا و16 دراجا برالي العلا

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أقفل الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية باب التسجيل برالي العلا نيوم (الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية)، والذي سيقام في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الحالي، بمشاركة 60 سائقا في فئة السيارات، وشاحنة واحدة و16 دراجة نارية.

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وضمنت قائمة المشاركين السعوديان يزيد الراجحي وياسر سعيدان، والإماراتي الشيخ خالد بن فيصل، وبطل العالم في فورومولا 1 الإسباني فرناندو ألونسو.

كما سيشارك 16 دراجا سيتنافسون على لقب فئة الدراجات النارية الاعتيادية ورباعية العجلات «كوادز».

أما في فئة الشاحنات، فيشارك سائق واحد وهو السعودي إبراهيم المهنا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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