- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قُتل طفل، وأُصيب آخرون، اليوم (الأحد) من جراء انفجار لغم أرضي، زرعته ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.
ونقل "سبتمبر نت" عن مصادر محلية أن الطفل أنس عبدالكريم البالغ من العمر سبعة أعوام قُتل بانفجار لغم أرضي، زرعته ميليشيا الحوثي في منطقة الحيمة جنوبي مديرية التحيتا أثناء عودته مع أسرته إلى منزلهم.
وأوضحت المصادر أن اللغم تسبب أيضًا في إصابة طفل آخر، يبلغ من العمر 4 أعوام، والمواطن عبدالرحمن فيصل بجروح متفرقة.
وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر محلية أن الطفل أحمد عبده علي (13 عامًا) أُصيب من جراء استهدافه من قِبل قناصة الميليشيا الحوثية في المديرية ذاتها.
وبيّنت المصادر أن "عبده" أُصيب بعيار ناري في صدره أثناء لعبه أمام منزله؛ وجرى إسعافه إلى مستشفى الخوخة.اليمن الحديدة إيران مليشيا الحوثي لغم لغم أرضي
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 09:55 PM
أصاب شخصَيْن آخرَيْن بجروح
قُتل طفل، وأُصيب آخرون، اليوم (الأحد) من جراء انفجار لغم أرضي، زرعته ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.
ونقل "سبتمبر نت" عن مصادر محلية أن الطفل أنس عبدالكريم البالغ من العمر سبعة أعوام قُتل بانفجار لغم أرضي، زرعته ميليشيا الحوثي في منطقة الحيمة جنوبي مديرية التحيتا أثناء عودته مع أسرته إلى منزلهم.
وأوضحت المصادر أن اللغم تسبب أيضًا في إصابة طفل آخر، يبلغ من العمر 4 أعوام، والمواطن عبدالرحمن فيصل بجروح متفرقة.
وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر محلية أن الطفل أحمد عبده علي (13 عامًا) أُصيب من جراء استهدافه من قِبل قناصة الميليشيا الحوثية في المديرية ذاتها.
وبيّنت المصادر أن "عبده" أُصيب بعيار ناري في صدره أثناء لعبه أمام منزله؛ وجرى إسعافه إلى مستشفى الخوخة.
، لغم حوثي يقتل طفلاً أثناء سيره مع أسرته ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر لغم حوثي يقتل طفلاً أثناء سيره مع أسرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.