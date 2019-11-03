، برباعية بالرأس والقدم .. الهلال لدور الـ32 من مسابقة كأس الملك ،

محمد بن مسعود - الدمام - عرعر قدم مباراة جميلة ولمحات فنية راقية

أبطل الهلال مفاجأة ضيفه عرعر، بعد أن أسقطه برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في دور الـ64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وتأهل الأزرق لدور الـ32 من المسابقة، فيما ودع عرعر البطولة.

الهلال لم يكن مقنعًا في الشوط الأول، وكان الضيوف الأكثر استحواذًا على الكرة في منطقة المناورة، ولكنه استحواذ سلبي، عدا كرة بندر فالح عند الدقيقة 37، التي شكلت جملة فنية رائعة للضيوف لكنها ضلت طريق المرمى، ومثلها ضلت كرتي قائد الهلال محمد الشلهوب.

وفي الدقيقة 43 أحرز مدافع عرعر عادل هماني هدف الهلال الأول بالخطأ في مرماه.

وعند الدقيقة 58 أضاف "المخضرم" الشلهوب الهدف الثاني للهلال من تسديدة قوية من خارج الصندوق اكتفى الجميع بمشاهدتها وهي تسكن شباك ناصر المحيني.

دفع المدير الفني للهلال "رازفان" باللاعب نواف العابد بدلاً عن الشلهوب عند الدقيقة 75.

في الدقيقة 81 عرضية مثالية من العابد على رأس "إدواردو" الذي أسكنها بدوره داخل الشباك كهدف ثالث، ينهي محاولات عرعر للعودة للمباراة.

وفي الدقيقة 90 أضاف هتان باهبري الهدف الرابع للهلال.

ومن خطأ قاتل من الحارس الهلالي "الواكد" والدفاع أحرز فهران فالح الهدف "الشرفي" لعرعر.

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