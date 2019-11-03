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محمد بن مسعود - الدمام - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الأحد استعداداته لمباراة الفريق المؤجلة من الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفيصلي والمقررة مساء يوم الأربعاء القادم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.
بدأت تدريبات الفريق اليوم في الصالة الرياضية المغلقة، ركز المدرب فيتوريا في البداية على التدريبات اللياقية المتنوعة، طبق فيتوريا عدداً من الجوانب التكتيكية قبل أن يختتم تدريبات اليوم بمناورة على منتصف الملعب، وشهدت تدريبات الفريق اليوم حضور المشرف العام على كرة القدم الأستاذ عبدالرحمن الحلافي.
واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة أبها بالجري حول الملعب توجهوا بعدها لغرف الجاكوزي والساونا فيما واصل الكابتن عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي اللياقي.
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين النصر الفيصلي
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 09:52 PM
بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الأحد استعداداته لمباراة الفريق المؤجلة من الجولة السادسة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الفيصلي والمقررة مساء يوم الأربعاء القادم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.
بدأت تدريبات الفريق اليوم في الصالة الرياضية المغلقة، ركز المدرب فيتوريا في البداية على التدريبات اللياقية المتنوعة، طبق فيتوريا عدداً من الجوانب التكتيكية قبل أن يختتم تدريبات اليوم بمناورة على منتصف الملعب، وشهدت تدريبات الفريق اليوم حضور المشرف العام على كرة القدم الأستاذ عبدالرحمن الحلافي.
واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة أبها بالجري حول الملعب توجهوا بعدها لغرف الجاكوزي والساونا فيما واصل الكابتن عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي اللياقي.
، النصر يبدأ التحضير لمواجهة الفيصلي المؤجلة بتدريبات لياقية.. وآدم يواصل التأهيل ،
المصدر : الخليج 365
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