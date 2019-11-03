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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم اليوم الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وأعضاء الأمانة العامة من ممثلي المراكز الخليجية.
واستعرض الدكتور السماري برامج الأمانة العامة في تحقيق أهداف الخدمات المشتركات التاريخية والمعرفية في الخليج العربي، واستظهارها للجيل الجديد وللباحثين بصفة عامة. مؤكدًا أهمية الشأن التاريخي بمؤسساته وأنشطته، كما يعبر عنه دور العاصمة في تقديم عمل نموذجي ونشط لخدمة المعرفة الرابطة بين الأجيال، والمعززة للهوية الوطنية.
من جانبه، رحب أمير الرياض بالحضور في بلدهم الثاني متمنيًا التوفيق للقائمين والمشاركين في الاجتماع الثالث والثلاثين الذي يستضيفه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي في السعودية.
الرياض أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فهد السماري قصر الحكم
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 09:44 PMأمير الرياض يستقبل الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون
استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم اليوم الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وأعضاء الأمانة العامة من ممثلي المراكز الخليجية.
واستعرض الدكتور السماري برامج الأمانة العامة في تحقيق أهداف الخدمات المشتركات التاريخية والمعرفية في الخليج العربي، واستظهارها للجيل الجديد وللباحثين بصفة عامة. مؤكدًا أهمية الشأن التاريخي بمؤسساته وأنشطته، كما يعبر عنه دور العاصمة في تقديم عمل نموذجي ونشط لخدمة المعرفة الرابطة بين الأجيال، والمعززة للهوية الوطنية.
من جانبه، رحب أمير الرياض بالحضور في بلدهم الثاني متمنيًا التوفيق للقائمين والمشاركين في الاجتماع الثالث والثلاثين الذي يستضيفه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالديوان الملكي في السعودية.
، أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون ،
المصدر : الخليج 365
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