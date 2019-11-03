- 1/22
- 2/22
- 3/22
- 4/22
- 5/22
- 6/22
- 7/22
- 8/22
- 9/22
- 10/22
- 11/22
- 12/22
- 13/22
- 14/22
- 15/22
- 16/22
- 17/22
- 18/22
- 19/22
- 20/22
- 21/22
- 22/22
دشن عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة اليوم حملة التبرع بالدم لمرضى سرطان الأطفال، والذي تنفذه الكلية ممثلة في الوحدة الصحية بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وتستمر لمدة أسبوع, وهو أسبوع سنوي يُقام للسنة السادسة والعشرين.
صرّح عميد الكلية بأن هذه الحملة تأتي مشاركة من منسوبي الكلية لدعم هذه الفئة الغالية من أبناء هذا الوطن العظيم والذي يعانون بسبب هذا المرض الخطير داعيًا الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم الصحة والعافية ويحفظهم من كل مكروه.
وأوضح أن هذه الحملة تأتي من مبدأ التعاون والتكاتف الذي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف، وتهدف إلى ترسيخ صورة العمل التطوعي, والإسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم، وإيمانًا من الكلية ومنسوبيها بالدور الإنساني والحيوي الذي يجب أن تقوم به لخدمة المجتمع, والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي, مقدمًا شكره للفريق الطبي والمتبرعين.
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 09:39 PM
تستمر لمدة أسبوع بالتعاون مع بنك الدم بـ "تخصصي الملك فيصل"عميد كلية الاتصالات بالرياض يدشن حملة للتبرع بالدم لمرضى سرطان الأطفال
دشن عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة اليوم حملة التبرع بالدم لمرضى سرطان الأطفال، والذي تنفذه الكلية ممثلة في الوحدة الصحية بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وتستمر لمدة أسبوع, وهو أسبوع سنوي يُقام للسنة السادسة والعشرين.
صرّح عميد الكلية بأن هذه الحملة تأتي مشاركة من منسوبي الكلية لدعم هذه الفئة الغالية من أبناء هذا الوطن العظيم والذي يعانون بسبب هذا المرض الخطير داعيًا الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم الصحة والعافية ويحفظهم من كل مكروه.
وأوضح أن هذه الحملة تأتي من مبدأ التعاون والتكاتف الذي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف، وتهدف إلى ترسيخ صورة العمل التطوعي, والإسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم، وإيمانًا من الكلية ومنسوبيها بالدور الإنساني والحيوي الذي يجب أن تقوم به لخدمة المجتمع, والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي, مقدمًا شكره للفريق الطبي والمتبرعين.
، عميد كلية الاتصالات بالرياض يدشن حملة للتبرع بالدم لمرضى سرطان الأطفال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عميد كلية الاتصالات بالرياض يدشن حملة للتبرع بالدم لمرضى سرطان الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.