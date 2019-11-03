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رغم تأكيداته العديدة السابقة بتطبيق "بريكست" في موعده؛ أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأحد)، عن الأسف العميق لعدم إيفائه بوعده بتنفيذ اتفاق "بريكسيت" في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، مدافعًا في الوقت ذاته عن الاتفاق الجديد الذي توصل إليه للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له.
وبحسب ما أوردت قناة "فرانس 24"، ردّ "جونسون" على سؤال لصحافية كانت تحاوره عبر قناة "سكاي نيوز" الأمريكية، بشأن إن كان سيعتذر من أعضاء حزبه (المحافظين) لعدم إيفائه بتعهده، بالقول: "بالطبع"؛ ما يعني اعترافه ضمنيّاً بالإخفاق في الوفاء بتعهداته.
وفور وصول "جونسون" إلى رئاسة الوزراء في يوليو (تموز) الماضي، أعلن في حينه أنّه سينفذ "بريكست" في 31 أكتوبر مهما كلف الأمر، مشدداً على أنه يفضل الموت في قعر حفرة عوضاً عن طلب تأجيل جديد.
ورفض "جونسون" قول الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي: "إن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لا يسمح بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة".
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 09:26 PM
رفض انتقاد الرئيس الأمريكي
رغم تأكيداته العديدة السابقة بتطبيق "بريكست" في موعده؛ أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأحد)، عن الأسف العميق لعدم إيفائه بوعده بتنفيذ اتفاق "بريكسيت" في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، مدافعًا في الوقت ذاته عن الاتفاق الجديد الذي توصل إليه للخروج من الاتحاد الأوروبي بعد انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له.
وبحسب ما أوردت قناة "فرانس 24"، ردّ "جونسون" على سؤال لصحافية كانت تحاوره عبر قناة "سكاي نيوز" الأمريكية، بشأن إن كان سيعتذر من أعضاء حزبه (المحافظين) لعدم إيفائه بتعهده، بالقول: "بالطبع"؛ ما يعني اعترافه ضمنيّاً بالإخفاق في الوفاء بتعهداته.
وفور وصول "جونسون" إلى رئاسة الوزراء في يوليو (تموز) الماضي، أعلن في حينه أنّه سينفذ "بريكست" في 31 أكتوبر مهما كلف الأمر، مشدداً على أنه يفضل الموت في قعر حفرة عوضاً عن طلب تأجيل جديد.
ورفض "جونسون" قول الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي: "إن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لا يسمح بالتوصل إلى اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة".
، بعدما فضل الموت على التأجيل.. "جونسون" يعتذر عن عدم تنفيذ "بريكست" في موعده ،
المصدر : الخليج 365
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