السعودية اليوم / كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز تحصل على اعتراف المجلس الدولي للمساحيين "الهيدروجرافيا"



جدة 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس

اعترف المجلس الدولي لمعايير الكفاءة FIG / IHO / ICA للمساحيين "الهيدروجرافيا " ورسامي الخرائط البحرية (IBSC) بقسم المساحة البحرية بكلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز لمدة ٦ سنوات جديدة امتدادا للاعتراف السابق.

وأوضح عميد كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور قبطان هتان بن عبدالكريم تمراز أن اعتراف الملجس الدولي لمعايير الكفاءة للمساحين الهيدروجرافيا ورسامي الخرائط البحرية يعد القسم الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا , الذي حصل على اعتراف لبرنامج المساحة البحرية Cat A من المنظمة الدولية للمسح البحري IHO - بحمد لله - , مشيراً أن هذا الاعتراف يُعد امتداداً لإنجازات الكلية وتميز لجامعة الملك عبدالعزيز العريقة.

وأعرب عميد الكلية عن شكره لفريق أعضاء قسم المساحة البحرية بكلية الدراسات البحرية على جهودهم طوال أكثر من عام لإنجاز هذا الملف المهم جداً, بقيادة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس قسم المساحة البحرية الدكتور فيصل بن مانع الصعاق، ومستشار الكلية عضو مجلس الشورى الدكتور سالم الحربي, والدكتور محمد الديسطي, والكابتن محمد بشير.

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19:55ت م

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