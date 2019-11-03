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2019-11-03 الأمن العام يباشر 11175 قضية خلال أسبوع متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements كشف الأمن العام عن إجمالي القضايا والمخالفات والحالات التي باشرتها دوريات الأمن بالمملكة خلال الفترة من ٢٨ /٢/ ١٤٤١هـ إلى ٥ /٣ /١٤٤١ هـ. ولفت الأمن العام إلى أن عدد القضايا خلال هذه الفترة بلغ 11175 قضية منها 966 مخالفات أنظمة.









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