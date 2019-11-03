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2019-11-03 مدني المدينة يحرر إصبع طفل علق بخاتم متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة Advertisements نجحت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة في تحرير إصبع طفل من خاتم علق بها في محافظة خير. وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، عميد خالد مبارك الجهني: تبلغنا عند الساعة ١١:١٧ من صباح هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٤١/٣/٦ من مواطن حضوري للفرقة مع ابنه بمحافظة خيبر يفيد بأن خاتمًا علق في إصبع ابنه البالغ ١٣ عامًا حيث قامت فرقة الإنقاذ بقص الخاتم وهو بصحة جيدة.







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