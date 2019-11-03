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الأكاديمية المالية تقدم دورة للإعلاميين عن مفهوم الصناعة المصرفية
تسلط الضوء على دورها في التنمية الاقتصادية
متابعات الخليج 365 - محمد الحميدي - الرياض
أقامت الأكاديمية المالية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك البرنامج التدريبي بعنوان “مفهوم الصناعة المصرفية ودورها في التنمية الاقتصادية” خلال الفترة 3- 6 نوفمبر 2019 بمقر الأكاديمية المالية بالرياض.
واستهدفت هذه الدورة الإعلاميين والصحفيين العاملين في القنوات والصحافة والنشرات الاقتصادية.
وتتضمن هذه الدورة عدة مراحل مُقسمة على 4 أيام، حيثُ جاء في اليوم الأول عدة عناصر مثل افتتاح البرنامج ووظائف المؤسسة النقد العربي الدولي والهيئات والمؤسسة غير بنكية والبيئة المالية والاستثمارية في المملكة.
واستعرض خلال اليوم الأول في هذه الدورة التي قدمها عاصم الرحيلي المستشار المالي والعضو في جمعية الاقتصاد السعودي، وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي من خلفية تاريخية وأبرز المهام والتقارير والنشرات وعلاقة المؤسسة بالمنظمات الدولية.
وتطرق الرحيلي إلى الهيئات والمؤسسات غير البنكية مثل “سمة، مؤسسة التمويل الدولية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، مؤسسات التصنيف الائتماني”.
وتحدث بعدها عن البيئة المالية والاستثمارية في المملكة مثل المؤسسات المالية الاستثمارية “المصارف، شركات الاستثمار، التأمين، شركات الصرافة، شركات التمويل، هيئة سوق المال”.
ولفت الرحيلي إلى أن الأدوات المالية والاستثمارية منها أدوات سوق رأس المال، والأسهم، والسندات، وصناديق الاستثمار وغيرها، أما أدوات السوق النقدي فمنها الودائع، وأذونات الخزينة، شهادات الإيداع، والقبولات المصرفية.
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