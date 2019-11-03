العدل تتحقق الكترونيا من 32 ألف صك عقاري في 9 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغت عمليات التحقق الالكتروني من الصكوك العقارية 32 ألف عملية خلال 9 أشهر طبقا لما أكدته وزارة العدل.

وأوضحت الوزارة أن خدمة التحقق من الصك العقاري أسهمت في توفير الوقت والجهد على المستفيدين، حيث أصبح بإمكانهم إجراء العملية دون الحاجة للذهاب إلى كتابات العدل.

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وتهدف الخدمة المتاحة للجميع إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين وتيسير التعاملات العقارية، إضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة، حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لكتابة العدل.

وتأتي الخدمة في ظل إتاحة العدل عبر بوابتها الالكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، التي تقدم مجموعة من الخدمات منها، التقدم بطلب الكتروني للإفراغ العقاري، الأمر الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات، ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة.

ويرفع الطلب بصورة الصك الكترونيا مع الوثائق الأخرى، وعند اكتماله ترسل رسالة للمستفيد لاستلام صكه الالكتروني.

4 خطوات للتحقق من الصك العقاري: