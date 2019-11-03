النيابة العامة تحرك دعوى ضد أب عنف طفله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وجهت النيابة العامة بتحريك دعوى جزائية عامة بحق أب عنف طفله الذي لم يتجاوز السابعة من عمره، وظهر بمقطع فيديو مصور بدت عليه آثار تعنيف أسري وتعرضه للضرب الجسدي من قبل والده.
جاء ذلك بناء على ما رفع من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه ظهور أحد الأطفال من إحدى الجنسيات العربية في إحدى مناطق المملكة وإفادته بتعرضه للعنف والإيذاء من قبل والده، كما يظهر وجود كدمات وإصابات نوعية في جبهة الطفل وإحدى عينيه بفعل التعرض لعنف جسدي.
وأكدت النيابة العامة تجريم الأنظمة النافذة المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم، وأن من يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عرضة للجزاء الرادع وفقا للأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك.
كيف تحرك الدعوى؟
استنادا للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية
مباشرة إجراءات الاستدلال وفقا للمواد (24 / 27 / 28) من ذات النظام
التحقق من صحة المقطع وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص
استكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني
التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن
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