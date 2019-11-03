وزير العدل يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز التعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، في مكتبه أمس، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.

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وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة والمملكة المتحدة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الدكتور الصمعاني إلى مستجدات تطوير القضاء في المملكة، متناولا اكتمال منظومة القضاء المتخصص، مشيرا إلى دور المحاكم المتخصصة في توفير المزيد من الضمانات القضائية وسرعة الفصل في المنازعات المتخصصة مع رفع جودة المخرج القضائي وفق بيئة رقمية متكاملة وفعالة.

من جانبه اطلع السفير البريطاني على ما تحقق من تطورات في القضاء والتنفيذ والتوثيق، من الناحية الإجرائية، والتحول الرقمي وانعكاسات هذه التطورات على المؤشرات الدولية.