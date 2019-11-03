حصر الأوزان يحمي ظهور طلاب مكة من الحقيبة المدرسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي _ مكة المكرمة

وجهت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في مكتب الشمال، مدارس بالمرحلة الابتدائية بحصر أوزان طلابها بدون حقيبة وأوزان حقائبهم، وتحديد مشكلة الأوزان الزائدة، بحيث لا يزيد وزن حقيبة الطالب عن 10 إلى 15% من وزن الطالب، وذلك ضمن تطبيق مشروع «حقيبتي المثالية» على طلاب الابتدائية.

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وعلمت «مكة» أن المكتب شرح آلية تنفيذ مشروع الحقيبة المثالية من خلال عدد من الإجراءات، منها تشكيل فريق عمل المشروع بالمدرسة وفق ما ورد في دليل المشروع، ورفع بيان بأعضاء الفريق إلى التعليم، إضافة إلى توعية أولياء الأمور بأهمية اختيار الحقيبة المدرسية ذات المواصفات الجيدة وطريقة حمل الحقيبة بالشكل الصحيح.

بعض مواصفات الحقيبة المثالية:

ذات دعامة قطنية سميكة من الناحية الخلفية لتوفير الدعم للعمود الفقري

أن تكون خفيفة الوزن، ومقاومة للماء، وقابلة للتنظيف، وذات جودة ومتانة

أن يكون حجمها مناسبا لعمر الطالب بحيث لا يتجاوز وزنها 10% من وزن الطالب، أو 15% كحد أقصى

لها حمالات أكتاف قطنية عريضة حتى لا تؤذي الكتفين

يكون ارتفاعها لطلبة الابتدائية 40 سم وعرضها 28 سم وعمقها 12 سم

تكون المواد الداخلة في التصنيع ذات وزن خفيف كالقماش أو الصوف أو البلاستيك

متعددة الجيوب لتحقيق التوازن وسهولة الوصول للمحتويات

استخدام الحقائب ذات العجلات التي تساعد الأطفال على تحريكها من خلال الدفع

آلية تنفيذ المشروع: