فنانة سعودية تحول سيارة خردة إلى قطعة فنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنامل الفنان أينما وقعت أبدعت حتى إن وضعت على قطعة خردة ستحولها لعمل فني جميل، وهو ما فعلته الفنانة الشابة نورة بنت سعيدان بسيارة خردة فحولتها لتحفة فنية جميلة ألبست فيها الماضي ثوب الحاضر، فصنعت مزيجا منفردا جذب رواد معرض مسك الفنون، الذي نظمه معهد مسك للفنون.

عندما ترى نورة واقفة أمام سيارتها تستقبل زوار المعرض وتدعوهم للتعرف على عملها الفني بكل فخر وثقة تشعر وكأنها تتحدى كل من يشاهد سيارتها أنه ستتولد لديه رغبة في ركوبها ولو لدقيقة واحدة.

وقالت نورة إن الفنان يستطيع أن يغير الواقع ويجمله بأعماله الفنية، ويصنع من الأشياء المهملة أشياء مهمة، ويجعل من القبيح جميلا.