1250 ورشة عمل حصيلة حكايا مسك خلال 3 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدم مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، ممثلا في مبادرة «حكايا مسك»، نحو 1250 ورشة عمل، تنوعت ما بين الكتابة، الرسم، الإنتاج، الإنيميشن، وذلك خلال الفترة من 2016 وحتى 2018.

وفيما يتعلق بإجمالي زوار مبادرة «حكايا مسك» خلال النسخ الثلاث الماضية، فقد لامس الـ700 ألف زائر، وذلك في المدن التي أقيمت فيها المبادرة، وهي الرياض، جدة، تبوك، أبها، أبوظبي، المنامة.

وينتظر أن تنطلق مبادرة «حكايا مسك 2019» خلال الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر الحالي، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من المبدعين الشباب في المملكة والعالم، وأسماء بارزة في عالم الإنتاج والإخراج من أفراد وشركات محلية وعالمية.

وتشتمل «حكايا مسك 2019» على مجموعة من الأقسام، تتمثل في التحضير للإنتاج، ما قبل الإنتاج، الإنتاج، ما بعده، المنتج الصغير، سوق حكايا، المنصة، حكايا إعلام، عربات الطعام، حكايا تك، فقرات خطوات، الجلسات الحوارية، عروض الأفلام.

وتتميز النسخة الجديدة من الحكايا بـ»الرحلة التفاعلية»، إذ تقدم رحلة صناعة المشاهد الفنية بمفهوم جديد وأقسام مبتكرة تنقل الزائر من مجرد مشاهد صامت إلى مشارك متفاعل يستطيع إدراك ما يدور حوله في مجال صناعة الأفلام.

وتهدف مبادرة «حكايا مسك» إلى استقطاب المواهب الشابة المحلية في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها وصقلها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة في مختلف المجالات الإبداعية.

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وتتيح للشباب المبدع فتح قنوات تواصل مع المختصين لتطوير مواهبهم والتعرف على آخر التطورات في مجالاتهم، وتمكينهم من استلهام الأفكار من التفاصيل الصغيرة والظروف المحيطة، وتعليمهم آليات تحويل الأفكار الملهمة إلى خطوات عملية يمكن تحقيقها واقعيا، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الشروع في تطبيق أفكارهم من خلال تعريفهم على الطرق المبتكرة لذلك.

المبادرة بالأرقام خلال الأعوام الثلاثة الماضية:

36 ألف شخص استفادوا من ورش العمل، توزعوا بين:

9102 شخص في الكتابة

9531 شخصا في الرسم

9050 شخصا في الإنتاج

8328 شخصا استفادوا من ورش عمل القصص المصورة والرسوم المتحركة «الإنيميشن»