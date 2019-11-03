إيران تستفز أمريكا وتعلن استهداف مصالحها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صعدت إيران لهجتها الاستفزازية، وأكد متحدث باسم الجيش الإيراني أن بلاده ستستهدف المصالح الأمريكية أينما كانت إذا ما «ارتكبت الولايات المتحدة أي عدوان على إيران».

وفي تصريحات لوكالة «فارس» الإيرانية، قال كبير متحدثي القوات المسلحة الإيرانية العميد أبوالفضل شكارجي «سنستهدف مصالح أمريكا وحلفائها في أي نقطة وفي أي أرض كانت.. حتى لو لم تشارك دولة ما في حرب محتملة لكنها تضع أرضها تحت تصرف العدو فإننا سنعد تلك الأرض أرض العدو وسنتصرف معها كما نتصرف مع العدو».