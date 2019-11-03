8 قتلى في عمليات عسكرية بأفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - كابول

قتلت القوات الخاصة الأفغانية ثمانية من مسلحي حركة طالبان، واعتقلت 15 آخرين خلال عمليات عسكرية شنتها في أقاليم زابول وهلمند وبلخ وباكتيا.

وذكرت وكالة «خاما برس» الأفغانية نقلا عن مسؤولين أمس أن القوات الخاصة قتلت أربعة من مسلحي طالبان، واعتقلت 6 آخرين خلال مداهمة بمنطقة قلات بإقليم زابول.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة قتلت ثلاثة من مسلحي طالبان، واعتقلت مسلحا آخر خلال مداهمة في منطقة «موسى قلعة» بإقليم هلمند.