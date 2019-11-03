السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا في إنديليمان بشمال مالي، نتج عنه سقوط 54 قتيلا ومئات الجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيقة، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل، وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مالي الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تستنكر الهجوم الإرهابي في مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.