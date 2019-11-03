السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على ثلاثة مواطنين اقتحموا مزارع وسرقوا ماشية من حظائرها وقيدوا العاملين وسلبوا ما بحوزتهم. وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري في بيان أمس، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن ضبط الجناة الثلاثة بمحافظة ثادق، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم باقتحام المزارع وسرقة الماشية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم 7 حوادث بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية.



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كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 3 مواطنين ارتكبوا 7 جرائم سرقة ماشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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