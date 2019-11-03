إثبات حضور جلسات محاكم الاستئناف الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق ديوان المظالم خدمة إثبات حضور المترافعين الكترونيا بمحاكم الاستئناف الإدارية، وذلك عبر نظام معين الالكتروني ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

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وتغني الخدمة عن طلب ما يثبت حضور الجلسة القضائية من الدائرة من خلال طلب إثبات الحضور واستلامه الكترونيا، توفيرا للوقت والجهد للمستفيد والدائرة القضائية، إضافة إلى الاستعلام وطباعة نموذج إثبات حضور الجلسات القضائية بمحاكم الاستئناف الإدارية الكترونيا.

ويمكن التحقق من صحة إثبات الحضور عن طريق خدمة التحقق من صحة الوثائق والمستندات، حيث يستفاد من هذه الخدمة من خلال الدخول على نظام معين بحساب مفعل.

يذكر أن إطلاق هذه الخدمة يأتي تحقيقا لما يسعى له ديوان المظالم من إيجاد أفضل السبل الالكترونية لخدمة المستفيدين من خدماته، بنحو ميسر وسهل، وفق ما جاءت به الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020 ومستهدفاتها بالتحول الالكتروني لأعماله القضائية وما يرتبط بها من إجراءات.