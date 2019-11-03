طالبات كيمياء أم القرى يعرضن مهاراتهن العلمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

عرضت مجموعة من طالبات قسم الكيمياء بجامعة أم القرى مهاراتهن العلمية في تحويل المفاهيم النظرية إلى تجارب عملية مرحة من خلال 13 ركنا توعويا، تتضمن تعريف منسوبات الجامعة بأهمية علم الكيمياء في مختلف الجوانب الصحية والطبية والجنائية، إضافة إلى استخداماته العديدة في الصناعة والتجميل والغذاء، وذلك ضمن مشاركتهن في فعاليات الأسبوع العربي للكيمياء، الذي ينظمه القسم للعام الثالث على التوالي.

وأكدت وكيلة كلية العلوم التطبيقية الدكتورة رجاء معتوق، أهمية دور الأنشطة في تعزيز ثقة الطالبات بأنفسهن وإكسابهن مهارة عرض المشاريع بطريقة سلسة وواضحة لزائرات المعرض من داخل وخارج الجامعة مع مراعاة اختلاف الثقافات، علاوة على اقتناص الأفكار من الموارد الطبيعية، وتحويلها إلى تجارب ملموسة يستفاد منها في الحياة اليومية.