تخريج 561 طالبة متخصصة تقنيا بالقطيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الدمام

احتفت الكلية التقنية العالمية في محافظة القطيف أمس الأول بتخريج الدفعة الثانية من الطالبات، والبالغ عددهن 561 طالبة، يدرسن في تخصصات متنوعة شملت المبيعات، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، وإدارة المشاريع الصغيرة، وخدمة العملاء، إضافة إلى الفعاليات والتخطيط، والصحة والسلامة المهنية، وذلك تحت رعاية حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل.

وتضمنت فعاليات الحفل الذي أقيم في قاعة الأندلس بالدمام، تلاوة آيات من القرآن الكريم، ومسيرة الخريجات، وعرض فيلم وثائقي عن شركاء النجاح، وكلمة لعميدة الكلية الدكتورة جين لورد، التي رحبت وشكرت الجميع على الجهود المبذولة، مؤكدة أهمية تعزيز دور المرأة الاقتصادي في المنطقة، ودعم رؤية 2030، إذ تشكل النساء 30% من القوى السعودية العاملة في القطاع الخاص.

كما تضمنت الفعاليات كلمة للرئيس التنفيذي لكليات التميز الدكتور فهد التويجري، ألقتها نيابة عنه أروى السلوم، أكدت فيها أهمية التدريب التقني والمهني.