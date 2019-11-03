، العبدلي: نبحث عن تكرار نتيجة الذهاب.. وفيلانوفا يحترم القرارات الفنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - في المؤتمر الخاص بمباراة الوصل الإماراتي

أكد محمد العبدلي مدرب الاتحاد عزم فريقه على الخروج بنتيجة الفوز أمام ضيفه الوصل الإماراتي، مشيراً إلى أنه عمل على إيجاد الحلول الهجومية.

وجاء حديث العبدلي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه مع الوصل الإماراتي في إياب ثمن نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال.

وتابع: سنبحث عن تحقيق انتصار مماثل لنتيجة الذهاب، حيث عملنا خلال الفترة الماضية على حل المشاكل الهجومية التي يعاني منها خط المقدمة من خلال خلق فرص أكبر للتهديف.

وأضاف: نرحب بالأشقاء في الفريق الإماراتي وأتمنى أن نقدم مباراة جيدة يستمتع بها الجميع، وجمهور الاتحاد سر تفوق الفريق وأتمنى حضورهم للقاء.

وأوضح العبدلي أن المحترف التشيلي فيلانويفا لاعب كبير ومحترف، ويحترم القرارات الفنية، ولم يتم تحديد المشاركين في المباراة حتى اللحظة.

ومن جانبه قال الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي: حققنا نتيجة جيدة في الذهاب ونطمح إلى تكرارها في الإياب، وأنا لاعب محترف وواظبت على التدريبات حتى أحافظ على مستواي.

وفي سياق متصل تقرر في الاجتماع الفني للمباراة الذي عقده الاتحاد العربي لكرة القدم أن يرتدي فريق الاتحاد الطقم الأساسي في لقاء الغد أمام الوصل الإماراتي.



ويشار أن الاتحاد يستضيف نظيره الوصل الإماراتي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بعدما تفوق في دبي ذهاباً 2-1.