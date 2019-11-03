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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة عن جدول البطولة الخليجية السادسة عشرة للرجال، والتي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 2019/11/23 إلى 2919/12/1.
وسيفتتح المنتخب السعودي أولى مبارياته أمام نظيره الكويت مستضيف البطولة يوم السبت 23 نوفمبر، عند الساعة السابعة مساءً.
ثم يلعب يوم الأحد 24 نوفمبر، عند الساعة السابعة اللقاء الثاني أمام الإمارات.
ويلعب بعدها يوم الاثنين أمام قطر، 25 نوفمبر، الساعة الخامسة مساءً اللقاء الثالث أمام قطر.
وفي 27 نوفمبر، وعند الساعة الخامسة مساءً يواجه أخضر السلة المنتخب البحريني في اللقاء الرابع والأخير، قبل الأداور النهائية، التي ستلعب يومي السبت والأحد.
وقرر الاتحاد السعودي لكرة السلة إيقاف الدوري الممتاز لكرة السلة بعد نهاية الجولة السادسة التي تختتم السبت القادم، على أن يدخل المنتخب الأول في معسكر إعدادي يوم الأحد القادم استعداداً للمشاركة في البطولة.
كرة السلة البطولة الخليجية السادسة عشرة للرجال الكويت المنتخب السعودي
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 08:04 PM
أعلنت اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة عن جدول البطولة الخليجية السادسة عشرة للرجال، والتي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 2019/11/23 إلى 2919/12/1.
وسيفتتح المنتخب السعودي أولى مبارياته أمام نظيره الكويت مستضيف البطولة يوم السبت 23 نوفمبر، عند الساعة السابعة مساءً.
ثم يلعب يوم الأحد 24 نوفمبر، عند الساعة السابعة اللقاء الثاني أمام الإمارات.
ويلعب بعدها يوم الاثنين أمام قطر، 25 نوفمبر، الساعة الخامسة مساءً اللقاء الثالث أمام قطر.
وفي 27 نوفمبر، وعند الساعة الخامسة مساءً يواجه أخضر السلة المنتخب البحريني في اللقاء الرابع والأخير، قبل الأداور النهائية، التي ستلعب يومي السبت والأحد.
وقرر الاتحاد السعودي لكرة السلة إيقاف الدوري الممتاز لكرة السلة بعد نهاية الجولة السادسة التي تختتم السبت القادم، على أن يدخل المنتخب الأول في معسكر إعدادي يوم الأحد القادم استعداداً للمشاركة في البطولة.
، أخضر السلة يواجه الكويت في افتتاح البطولة الخليجية ،
المصدر : الخليج 365
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