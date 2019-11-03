محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات بمقياس ريختر اليوم مدينة لاريوخا الأرجنتينية.

وأفاد بيان للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 94 كيلومترًا، وعلى مسافة 19 كيلومترًا غرب مدينة تشيليكيتو الأرجنتينية. زلزال لاريوخا الأرجنتين زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب مدينة لاريوخا الأرجنتينية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-03 ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات بمقياس ريختر اليوم مدينة لاريوخا الأرجنتينية.

وأفاد بيان للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 94 كيلومترًا، وعلى مسافة 19 كيلومترًا غرب مدينة تشيليكيتو الأرجنتينية. Advertisements 03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 06:47 PM ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات بمقياس ريختر اليوم مدينة لاريوخا الأرجنتينية.

وأفاد بيان للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 94 كيلومترًا، وعلى مسافة 19 كيلومترًا غرب مدينة تشيليكيتو الأرجنتينية. ، زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب مدينة لاريوخا الأرجنتينية ،

المصدر : الخليج 365

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