محمد بن مسعود - الدمام - تعرّض لعدة طعنات نافذة في جسده

لقي مصفف شعر النجم البرتغالي، ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو؛ مقتله بعد تعرضه لعدة طعنات بأحد فنادق مدينة زيوريخ السويسرية، فيما فتحت الشرطة السويسرية تحقيقاً بالحادثة.

وعثر عامل نظافة في الفندق على جثمان ريكاردو ماركيز فيريرا، مصفف الشعر المعروف الذي عمل مع المشاهير وعلى رأسهم أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ حيث فُوجئ العامل بجثمانه ممدداً على السرير، معرضاً لكثير من الطعنات النافذة داخل فندق بمقاطعة ألبيسريدين التابعة لزيورخ.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: فقد تعرض مصفف الشعر العالمي ريكاردو ماركيز فيريرا، للطعن حتى الموت، الجمعة الماضية، ولم يتم العثور على سلاح الجريمة في مكان الحادث.

ويعيش "فيريرا" في مدينة زيوريخ السويسرية منذ العامين الماضيين، ويقيم لمدة أسبوع تقريبًا في نفس الفندق الذي قُتل فيه، فيما بدأت السلطات السويسرية التحقيق للكشف عن قاتل فيريرا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحققين بالجريمة قالوا إن نزلاء الفندق أبلغوا عن صدور صوت ضجيج بغرفة القتيل، قبل وقت قصير من وقوع الجريمة.

وتعود أصول الحلاق البرتغالي الجنسية، إلى جزيرة "ماديرا" البرتغالية، مثل لاعب نادي يوفنتوس الحالي كريستيانو رونالدو؛ حيث الخليج 365 أن نشر صورة له برفقة كريستيانو رونالدو على وسائل التواصل الاجتماعي، تم التقاطها في شهر سبتمبر عام 2015.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن تتم الاستعانة بنجم يوفنتوس الحالي، في حال كانت لديه معلومات تفيد السلطات في سويسرا.كريستيانو رونالدو زيوريخ الشرطة السويسرية