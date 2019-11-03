من تصريح ولي العهد حتى إعلان اليوم.. كل ما تريد معرفته عن اكتتاب أرامكو

منذ إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في يناير من عام 2016 نية المملكة طرح جزء من شركة “أرامكو السعودية” للاكتتاب العام، أظهرت الأوساط الاقتصادية العالمية تفاعلاً كبيراً مع هذا الإعلان، حيث جرى تداوله على نطاق واسع، وظلت القنوات والوكالات والأجهزة الإعلامية المحلية والعالمية تتابع هذا الأمر لحظة بلحظة حتى الإعلان الرسمي اليوم.

وفيما يلي رصد لأهم المحطات، والمعلومات والقرارات الصادرة والمتداولة في هذا الشأن:

في 8 يناير 2016.. أصدرت شركة “أرامكو” بياناً أكدت خلاله أنها بدأت دراسة عدة خيارات لإتاحة الفرصة أمام شريحة واسعة من المستثمرين لتملك حصة مناسبة من أصول الشركة مباشرة أو من خلال طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في عدة قطاعات.

في 11 يناير.. قال رئيس مجلس إدارة “أرامكو” السابق خالد الفالح إن الاكتتاب قد يشمل جزءا من أصول التنقيب والإنتاج، مبيناً أن الشركة تدرس إدراجا على مستوى القمة، وهو يعني إدراجا للشركة الرئيسية، كما تدرس طرح الأصول في قطاعي التكرير والبتروكيماويات للاكتتاب.

في 24 يناير.. أوضح وزير الطاقة السابق المهندس خالد الفالح أن ما سيُطرح للاكتتاب لن يشمل احتياطيات المملكة من النفط، بل سيتم طرح قدرة الشركة على الإنتاج وليس الاحتياطيات.

وقال الأمير محمد بن سلمان في الأول من أبريل 2016 إن الخطة الاستراتيجية تشمل طرح حصة تقل عن 5% من أرامكو للاكتتاب العام.

5 يناير 2018.. أصدر مجلس الوزراء قراراً بتحويل شركة أرامكو السعودية إلى شركة مساهمة طبقاً لنظامها الأساسي، وتضمن القرار أن الدولة ستحتفظ بالملكية المباشرة لأغلبية أسهم الشركة، وتشكيل أول مجلس إدارة للشركة سيكون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على مقترح من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (قبل أن يتم فصل الوزارتين).

واليوم الأحد 3 نوفمبر 2019.. أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة، بالموافقة على طلب “أرامكو السعودية”، تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

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بدورها، ذكرت “أرامكو” في بيان لها اليوم أنها تنوي طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية، مبينة أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي -سعر اكتتاب أسهم الطرح لجميع المكتتبين- في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة “أرامكو” ياسر الرميان في مؤتمر صحفي اليوم، أنه سيتم خلال 10 أيام وضع تقارير المحللين لتحديد النطاق السعري، فيما قال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر إن نشرة إصدار أرامكو ستصدر في 9 نوفمبر.

وذكرت “أرامكو” في موقعها الإلكتروني أنه سيتم تقديم أسهم مجانية مكافأة لبعض المكتتبين من المواطنين الأفراد، ممن يحتفظون بملكية أسهمهم بشكلٍ مستمرٍ ودون انقطاع لمدة 180 يومًا، حيث سيتم تقديم سهمٍ مجانيٍ لهؤلاء المكتتبين عن كل 10 أسهم يشترونها عند الاكتتاب، بما يصل إلى 100 سهمٍ مجانيٍ كحد أقصى.

وأبانت أنه يحق للسعوديين ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في المملكة، الاكتتاب على أسهم “أرامكو”، إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك المتسلمة.

وأكدت الشركة أنها تلتزم بتوفير توزيعات أرباح مستدامة ومتنامية على مساهميها، بالرغم من عدم ثبات أسعار النفط الخام، مضيفة أنها تعتزم إعلان الحد الأدنى للأرباح النقدية السنوية العادية والمقدرة بواقع 75 مليار دولار للسنة المالية 2020، بالإضافة إلى أي أرباح خاصة محتملة.

ونشرت أرامكو قائمة بالبنوك التي يحق لها تلقّي طلبات الاكتتاب في أسهم الشركة، موضحة أن هناك عدة طرق للتقدم للاكتتاب في أسهم، إما عبر زيارة البنك المعتمد للفرد، أو الهاتف، أو الخدمات المصرفية الإلكترونية أو ماكينات الصراف الآلي أو عبر قنوات البيع الأخرى التي توفرها البنوك.