بالصور: القوات البحرية تشارك في تمرين بحري دولي متعدد الجنسيات

شاركت القوات البحرية الملكية السعودية في فعاليات التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات imx19 الذي انطلق اليوم الأحد من قيادة البحرية المركزية الأمريكية في المنطقة الممتدة من خليج العقبة إلى شمال الخليج العربي. وكان في استقبال القوات المشاركة الملحق العسكري السعودي في البحرين العميد الركن فهد الثنيان، وذلك في قاعدة ميناء سلمان البحرية في مملكة البحرين، حيث بيّن أن التمرين يعزز التعاون ويحقق الأهداف المشتركة لتوطيد العلاقات بين الدول المشاركة.

وأوضح مساعد قائد التمرين وقائد قوة واجب البحرية السعودية، العميد البحري الركن عبدالله الشمري، أن مشاركة القوات البحرية السعودية تأتي حرصاً من قيادة القوات البحرية على تعزيز العلاقات الدولية مع باقي بحريات الدول العالم بمشاركة 56 دولة و7 منظمات عالمية. ويُنفَّذ التمرين على مرحلتين، الأولى التدريب النظري بوضع الفرضيات التي تعيق حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة العالمية وتحليلها وإيجاد طرق الحل البديلة، وذلك بوجود وإشراف من كلية الحرب الأمريكية. المرحلة الثانية تشمل إبحار جميع السفن القتالية المشاركة في التمرين وإجراء المناورات التي تخص عمليات الأمن البحري المختلفة، بهدف ردع وتحييد أي تهديد يشكل خطراً على خطوط المواصلات البحرية الدولية.