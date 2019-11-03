مرور الرياض يكشف حقيقة مقطع متداول لشباب يمارسون التفحيط بالدائري الغربي

كشفت الإدارة العامة للمرور بالرياض، اليوم الأحد، حقيقة المقطع المتداول عن ممارسة التفحيط بالدائري الغربي، موضّحةً أنه كان قبل 3 سنوات على طريق الملك خالد بالرياض.
وتداول مغردون مقطع فيديو بعنوان “الدائري الغربي يبثون الرعب في قلوب الآمنين”، والذي يظهر عددا كبيرا من السيارات يمارس قائدوها مخالفة التفحيط. وأكّدت إدارة مرور منطقة الرياض أنه تم حينها ضبط المخالفين وتطبيق العقوبة المقررة في نظام المرور.
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