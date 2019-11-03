تركي آل الشيخ يكشف عن طلب مفاجىء من شخص اتصل به لينصحه بشأن الحفلات

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن الإقبال الكبير على حجز تذاكر فعاليات موسم الرياض، بين السعوديين، متحدثًا عن مفاجأة من شخص نصحه بشأن الموسم ثم طلب في النهاية تذاكر لحفلات ، في إشارة إلى منتقدي الحفلات.

وكتب آل الشيخ، في تغريدة، “الطلبات على جوالي لـ التذاكر والفعاليات أكثر من الحجز المركزي للخطوط … يا ناس من اللي يحجز لا يكون شعب ثاني ؟! ”

وأضاف في تغريدة أخرى : ” عمومًا في شخص كلمني ينصحني وآخر المكالمة طلب ٧ تذاكر لحفلة سهم ودعوة لحفلة البدر… كويس إني محافظ على الأسبرين … حسيت بألم في الصدر بس عدت”.

وتشهد الحفل إقبالًا ضخمًا من الجماهير على حجز تذاكر حفلة سهم نتيجة لمشاركة كبار نجوم الأغنية الخليجية والعربية وهم أصالة نصرى، نوال الكويتية، ماجد المهندس، رابح صقر، إسماعيل مبارك، أميمة طالب.