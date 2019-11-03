السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية موزمبيق بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة



الرياض 6 ربيع الأول 1441هـ الموافق 3 نوفمبر 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد: "يسعدني بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق".

// انتهى //

19:12ت م

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الرياض 6 ربيع الأول 1441هـ الموافق 3 نوفمبر 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.وقال سمو ولي العهد: "يسعدني بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق".// انتهى //19:12ت م0200

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